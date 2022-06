L’Aia: «In un anno più di 250 aggressioni ad arbitri, in Italia. Le peggiori nel campionato Juniores» (Di giovedì 16 giugno 2022) Il vice presidente dell’Associazione Italiana arbitri, Duccio Baglioni, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Lady Radio. Ha denunciato un altissimo numero di aggressioni ai direttori di gara, in particolare nel settore giovanile. “Quest’anno abbiamo avuto più di 250 aggressioni ad arbitri sul territorio nazionale, in diminuzione rispetto al periodo pre-Covid, che ne aveva viste 450. Stupisce il settore giovanile, le aggressioni maggiori avvengono nel campionato Juniores, c’è una mancanza di formazione di base, oggi si inizia a giocare a calcio senza conoscere le regole. Abbiamo pensato di portare il regolamento all’interno del settore giovanile di tutte le squadre che fanno parte della Lega Nazionale Dilettanti. Il ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 16 giugno 2022) Il vice presidente dell’Associazionena, Duccio Baglioni, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Lady Radio. Ha denunciato un altissimo numero diai direttori di gara, in particolare nel settore giovanile. “Quest’abbiamo avuto più di 250adsul territorio nazionale, in diminuzione rispetto al periodo pre-Covid, che ne aveva viste 450. Stupisce il settore giovanile, lemaggiori avvengono nel, c’è una mancanza di formazione di base, oggi si inizia a giocare a calcio senza conoscere le regole. Abbiamo pensato di portare il regolamento all’interno del settore giovanile di tutte le squadre che fparte della Lega Nazionale Dilettanti. Il ...

