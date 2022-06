Incendio a Malagrotta | l’impianto continua a bruciare e si teme caos rifiuti a Roma Gualtieri | “Serve termovalorizzatore”

(Di giovedì 16 giugno 2022) Da mercoledì i vigili del fuoco lavorano senza sosta ma nonostante l’sia stato circoscrittodi trattamento deidi Malagarotta. Si ipotizza che per spegnere completamente il rogo potrebbero essere necessari ancora un paio di giorni. Rischio– Il tmb2 è andato completamente distrutto, il tmb1 è salvo, ma al momento inutilizzabile a causa della chiusura temporanea del. Adesso però l’attenzione si concentra anche sui rischi futuri. Superata l’emergenza, infatti, non solo siillegato al mancato smaltimento ma anche che fumi, diossine e sostanze inquinanti avvelenino il territorio. I risultati delle analisi effettuate ...

Giorgiolaporta : Impressionante #incendio all'ex #discarica di #Malagrotta a #Roma. Pare che ci vorranno giorni per domarlo completa… - Roma : ?? Incendio al Tmb di #Malagrotta, all'estrema periferia Ovest di Roma. Raccomandazioni per la popolazione present… - gualtierieurope : L’incendio divampato oggi a #Malagrotta sta interessando anche il #Tmb2 che tratta 900 tonnellate al giorno di… - Marcell78225090 : RT @fattoquotidiano: Incendio a Malagrotta, l’impianto continua a bruciare e si teme caos rifiuti a Roma. Gualtieri: “Serve termovalorizzat… - Sarnik61 : Roma, incendio a Malagrotta ... Roma, e mo la monnezza indo' la portano? Sorci a cavallo dei cinghiali dichiarano: Pjamose Roma!!! -

' Chiudete le finestre '. È questo l'appello lanciato dalle forze dell'ordine dopo l'. L'aria diventa irrespirabile con le diossine e il rischio per la salute aumenta. Come comportarsi con i condizionatori È opportuno cambiare i filtri Domande legittime dopo ...Ancora da chiarire le cause, la Procura indaga percolposo contro ignoti. A rischio la raccolta dei rifiuti nella Capitale, chiusi alcuni asili nido e centri estiviE’ il deputato Claudio Durigon, coordinatore Lega Lazio, a presentare un’interrogazione al governo dopo l‘incendio a Malagrotta, impianto di smaltimento rifiuti a Ovest della capitale. Ieri, intorno ...LATINA – I danni strutturali all’impianto di Malagrotta e in particolare al Tmb2, che lavorava fino a ieri 900 tonnellate al giorno indifferenziata, porteranno i rifiuti di Roma nuovamente ad Aprilia.