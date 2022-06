Gualtieri: ora servono sbocchi per 9.400 ton rifiuti a settimana (Di giovedì 16 giugno 2022) Roma – “Purtroppo il Tmb2 che tratta circa 5.400 tonnellate settimanali ha subito danni strutturali che lo rendono al momento inutilizzabile. Siamo alla ricerca di nuove soluzioni per il trattamento di queste 5.400 tonnellate del Tmb2 e delle 4.000 del Tmb1 finché non riaprirà, nonché degli sbocchi successivi al trattamento che come noto sono due: termovalorizzatore o discarica”. Così il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, intervenendo in Assemblea capitolina sul rogo di Malagrotta. (Agenzia Dire) Leggi su romadailynews (Di giovedì 16 giugno 2022) Roma – “Purtroppo il Tmb2 che tratta circa 5.400 tonnellateli ha subito danni strutturali che lo rendono al momento inutilizzabile. Siamo alla ricerca di nuove soluzioni per il trattamento di queste 5.400 tonnellate del Tmb2 e delle 4.000 del Tmb1 finché non riaprirà, nonché deglisuccessivi al trattamento che come noto sono due: termovalorizzatore o discarica”. Così il sindaco di Roma, Roberto, intervenendo in Assemblea capitolina sul rogo di Malagrotta. (Agenzia Dire)

