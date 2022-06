Gnonto: «Non ero scarso prima e non sono un fenomeno adesso. Avere testa vuol dire mantenere l’equilibrio» (Di giovedì 16 giugno 2022) Il Corriere della Sera intervista Wilfred Gnonto. A 18 anni ha esordito nella Nazionale di Mancini e ha segnato un gol contro la Germania diventando il più giovane Marcatore azzurro di sempre. Un gol che purtroppo, però, non è servito a niente. «Non è questione di Gnonto o di non so chi altro. I tedeschi sono stati superiori in tutti gli aspetti, sono molto più avanti di noi e non certo da ieri. Siamo un gruppo giovane, molti fino a due settimane fa non avevamo mai giocato assieme. Stiamo cercando di ripartire e davanti abbiamo due anni difficili, ma belli: c’è entusiasmo, qualità, ed esperienza. Vediamo cosa succede». Di lui il ct dice che ha un bel futuro, perché ha la testa. «vuol dire mantenere sempre l’equilibrio. Non ero molto ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 16 giugno 2022) Il Corriere della Sera intervista Wilfred. A 18 anni ha esordito nella Nazionale di Mancini e ha segnato un gol contro la Germania diventando il più giovane Marcatore azzurro di sempre. Un gol che purtroppo, però, non è servito a niente. «Non è questione dio di non so chi altro. I tedeschistati superiori in tutti gli aspetti,molto più avanti di noi e non certo da ieri. Siamo un gruppo giovane, molti fino a due settimane fa non avevamo mai giocato assieme. Stiamo cercando di ripartire e davanti abbiamo due anni difficili, ma belli: c’è entusiasmo, qualità, ed esperienza. Vediamo cosa succede». Di lui il ct dice che ha un bel futuro, perché ha la. «sempre. Non ero molto ...

