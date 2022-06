Francesco Giorgino via dal Tg1, bufera in Rai: l’enigmatico saluto del giornalista all’ultima sera (Di giovedì 16 giugno 2022) La sera del 15 giugno Francesco Giorgino ha concluso l’edizione delle 20 del Tg e, con sguardo vitreo ed atteggiamento glaciale, si è congedato al pubblico alzando il braccio e dicendo: “Arrivederci a tutti”. A molti più che un saluto è sembrato qualcosa di più, e la motivazione potrebbe constare nella maretta che ultimamente ha travolto il giornalista, insieme ad altri 4 colleghi, e che sarebbe scaturita da un braccio di ferro con la direttrice di Rai2, Monica Maggioni. Francesco Giorgino, l’edizione dell’alba e il certificato medico: cosa è accaduto Il motivo della tensione che pare essere nata in Rai e che riguarderebbe, tra gli altri, Francesco Giorgino, sarebbe la gestione dell’edizione del telegiornale delle 6.30. ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 16 giugno 2022) Ladel 15 giugnoha concluso l’edizione delle 20 del Tg e, con sguardo vitreo ed atteggiamento glaciale, si è congedato al pubblico alzando il braccio e dicendo: “Arrivederci a tutti”. A molti più che unè sembrato qualcosa di più, e la motivazione potrebbe constare nella maretta che ultimamente ha travolto il, insieme ad altri 4 colleghi, e che sarebbe scaturita da un braccio di ferro con la direttrice di Rai2, Monica Maggioni., l’edizione dell’alba e il certificato medico: cosa è accaduto Il motivo della tensione che pare essere nata in Rai e che riguarderebbe, tra gli altri,, sarebbe la gestione dell’edizione del telegiornale delle 6.30. ...

Pubblicità

CremoniniCesare : In diretta al @Tg1Rai con Francesco Giorgino 15 minuti di salire sul palco di San Siro. @RaiUno #CremoniniSTADI2022… - Rosetta08675377 : RT @fabiofabbretti: Lo strano saluto di Francesco Giorgino al #Tg1 (edizione delle 20 di mercoledì 15 giugno) - Dome689 : RT @fabiofabbretti: Lo strano saluto di Francesco Giorgino al #Tg1 (edizione delle 20 di mercoledì 15 giugno) - Biofafafa : RT @neXtquotidiano: “Certificati medici per evitare la rassegna al mattino”: #Giorgino & C. fatti fuori dall’edizione serale del TG1 https:… - falcions85 : 'Quello con Francesco Giorgino è stato uno degli incontri meno interessanti della mia vita. Banale e opportunista,… -