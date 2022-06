Ferrari, Vigna: “Tornati competitivi, lotteremo in ogni gara” (Di giovedì 16 giugno 2022) “La nostra squadra di Formula 1 è tornata in testa alla griglia e sul gradino più alto del podio, grazie ai nostri talentuosi piloti e alla F1-75, che ha già mostrato le sue capacità vincenti. E’ davvero una grande soddisfazione per tutto il team e per me vedere che il duro lavoro inizia a dare i suoi frutti“. Lo ha detto l’amministratore delegato della Ferrari, Benedetto Vigna, durante il Capital Markets Day. “Continueremo a lottare in ogni gara, sempre con passione, ambizione e l’umiltà che ci viene dalla continua voglia di imparare”, ha aggiunto Vigna. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 16 giugno 2022) “La nostra squadra di Formula 1 è tornata in testa alla griglia e sul gradino più alto del podio, grazie ai nostri talentuosi piloti e alla F1-75, che ha già mostrato le sue capacità vincenti. E’ davvero una grande soddisfazione per tutto il team e per me vedere che il duro lavoro inizia a dare i suoi frutti“. Lo ha detto l’amministratore delegato della, Benedetto, durante il Capital Markets Day. “Continueremo a lottare in, sempre con passione, ambizione e l’umiltà che ci viene dalla continua voglia di imparare”, ha aggiunto. SportFace.

