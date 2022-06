David Beckham, a Venezia con la figlia Harper (Di giovedì 16 giugno 2022) Arriva il momento per la figlia del campione inglese, David Beckham, d’indossare il suo primo abito da sera. L’ex calciatore è stato invitato ad un evento di gala a Venezia, a cui parteciperà con Harper. La moglie Victoria stavolta lascia dunque il suo posto alla piccola di casa. David Beckham, il suo soggiorno speciale con la figlia Tra le famiglie più seguite dall’opinione pubblica non possono certo mancare i Beckham. Dopo il matrimonio della figlia maggiore Brooklyn (23 anni) ora è la più piccola a far parlare di sé. Victoria Beckham, moglie del campione inglese, ha subito condiviso su Instagram la prima uscita importante della piccola Harper (10 anni). La showgirl ha ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 16 giugno 2022) Arriva il momento per ladel campione inglese,, d’indossare il suo primo abito da sera. L’ex calciatore è stato invitato ad un evento di gala a, a cui parteciperà con. La moglie Victoria stavolta lascia dunque il suo posto alla piccola di casa., il suo soggiorno speciale con laTra le famiglie più seguite dall’opinione pubblica non possono certo mancare i. Dopo il matrimonio dellamaggiore Brooklyn (23 anni) ora è la più piccola a far parlare di sé. Victoria, moglie del campione inglese, ha subito condiviso su Instagram la prima uscita importante della piccola(10 anni). La showgirl ha ...

