Conosciamo un po’ meglio il Realme GT 2 Master Explorer Edition (Di giovedì 16 giugno 2022) Come confermato da Realme, il prossimo smartphone Realme GT 2 Master Explorer Edition sarà il primo device del produttore cinese che avrà a bordo la nuova SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Nelle ultime ore sono giunte nuove conferme che riguardano la scheda tecnica integrale di questo telefono. A renderle note su Twitter è stato il leaker Yogesh Brar @heyitsyogesh. Andiamo a scoprire insieme quali sono i nuovi dettagli. Il Realme GT 2 Master Explorer Edition (Dual SIM nano + nano) avrà un display AMOLED da 6,7 pollici, con risoluzione FHD+ e frequenza di aggiornamento a 120Hz. Il device vanterà il processore Snapdragon 8+ Gen 1 con GPU Adreno, supportato da 8 o 12GB di memoria RAM di tipo LPDDR5 e da 128 o 256GB di storage interno ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 16 giugno 2022) Come confermato da, il prossimo smartphoneGT 2sarà il primo device del produttore cinese che avrà a bordo la nuova SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Nelle ultime ore sono giunte nuove conferme che riguardano la scheda tecnica integrale di questo telefono. A renderle note su Twitter è stato il leaker Yogesh Brar @heyitsyogesh. Andiamo a scoprire insieme quali sono i nuovi dettagli. IlGT 2(Dual SIM nano + nano) avrà un display AMOLED da 6,7 pollici, con risoluzione FHD+ e frequenza di aggiornamento a 120Hz. Il device vanterà il processore Snapdragon 8+ Gen 1 con GPU Adreno, supportato da 8 o 12GB di memoria RAM di tipo LPDDR5 e da 128 o 256GB di storage interno ...

