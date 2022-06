Cody è davvero insostituibile? (Di giovedì 16 giugno 2022) Appena tornato è già indispensabile? L’infortunio subito da Cody ha creato un bel po’ di trambusto in quel di Raw, che si ritrova a dover fare i conti con l’assenza con uno dei suoi wrestler più tifati. Considerata anche la scelta di unificare i titoli e di far svolgere a Reigns il ruolo di part-timer, la situazione non è delle migliori. Cody dall’essere mal digerito in AEW è passato ad essere osannato in WWE, avrebbe fatto comodo nei prossimi mesi. Vediamo però come la WWE potrebbe tentare di coprire l’assenza, se ci sia o meno una buona soluzione al problema imprevisto. Un primo effetto lo stiamo vedendo in queste settimane: Lashley, over come non mai in carriera, già dopo aver sconfitto MVP e Omos ha fatto segno di volere la cintura mondiale. Nello scorso episodio di Raw il suo confronto di pose contro Theory è stato piazzato addirittura ... Leggi su zonawrestling (Di giovedì 16 giugno 2022) Appena tornato è già indispensabile? L’infortunio subito daha creato un bel po’ di trambusto in quel di Raw, che si ritrova a dover fare i conti con l’assenza con uno dei suoi wrestler più tifati. Considerata anche la scelta di unificare i titoli e di far svolgere a Reigns il ruolo di part-timer, la situazione non è delle migliori.dall’essere mal digerito in AEW è passato ad essere osannato in WWE, avrebbe fatto comodo nei prossimi mesi. Vediamo però come la WWE potrebbe tentare di coprire l’assenza, se ci sia o meno una buona soluzione al problema imprevisto. Un primo effetto lo stiamo vedendo in queste settimane: Lashley, over come non mai in carriera, già dopo aver sconfitto MVP e Omos ha fatto segno di volere la cintura mondiale. Nello scorso episodio di Raw il suo confronto di pose contro Theory è stato piazzato addirittura ...

