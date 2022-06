Calendario amichevoli Serie A 2022 | il programma squadra per squadra

(Di giovedì 16 giugno 2022) Il campionato di/2023 si fa sempre più vicino e tutte le venti squadre stanno già lavorando per farsi trovare pronte in vista della nuova stagione, che sarà caratterizzata dalla pausa tra novembre e dicembre per consentire lo svolgimento dei Mondiali di Qatar. L’autunno è ancora lontano, così nel frattempo i club vivranno questa estate tra mercato e campo, disputando diverse partitedi preparazione. Ecco l’elenco completo delle venti squadre dove potete trovare i link con le rispettive. ATALANTA BOLOGNA CREMONESE EMPOLI FIORENTINA HELLAS VERONA INTER JUVENTUS LAZIO LECCE MILAN MONZA NAPOLI ROMA SALERNITANA SAMPDORIA SASSUOLO SPEZIA TORINO UDINESE SportFace.

La nuova stagione calcistica sta già per cominciare e il Milan , dopo aver reso noto il programma del ritiro, ha iniziato anche ad annunciare ildelleestive che disputerà prima dell'inizio del campionato di Serie A 2022/2023. La formazione di mister Stefano Pioli, dopo la conquista del diciottesimo Scudetto della propria ...Ildelleestive 2022 dell'Udinese: ecco il programma in costante aggiornamento con gli orari di tutte le partite. I friulani hanno cambiato allenatore e si sono affidati ad Andrea ... Roma, calendario amichevoli estive 2022: il programma e gli orari di tutte le partite Dopo l'ottimo campionato di Serie B, concluso con la vittoria dei play-off che ha significato promozione, il Monza è pronto a ripartire.Con l’euforia ancora viva per la vittoria della Conference League, la Roma si prepara per la nupva stagione. Mourinho aspetta acquisti di qualità per il ritiro in Algarve, regione che ospiterà i giall ...