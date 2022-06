Battiti Live, nel cast 16 cantanti di Amici tra cui: Lda, Sangiovanni, Alex, Sissi, Luigi (Di giovedì 16 giugno 2022) Saranno ben 16 i cantanti di Amici nel cast di Battiti Live 2022. Lo show musicale tornerà in onda su Italia 1 da domani 17 giugno. A fare da cornice all’evento musicale ci saranno le piazze più belle della Puglia. Al timone del programma è stata confermata la coppia formata da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci, ai quali spetterà il compito di annunciare i vari artisti che saliranno sul palco. Tra i big in gara, figureranno molti cantanti provenienti da Amici, come ad esempio: Lda e il vincitore dell’ultima edizione del talent show Luigi Strangis. Facciamo insieme il punto della situazione. Battiti Live, spoiler sul cast Gli spoiler sul cast di Battiti ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 16 giugno 2022) Saranno ben 16 idineldi2022. Lo show musicale tornerà in onda su Italia 1 da domani 17 giugno. A fare da cornice all’evento musicale ci saranno le piazze più belle della Puglia. Al timone del programma è stata confermata la coppia formata da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci, ai quali spetterà il compito di annunciare i vari artisti che saliranno sul palco. Tra i big in gara, figureranno moltiprovenienti da, come ad esempio: Lda e il vincitore dell’ultima edizione del talent showStrangis. Facciamo insieme il punto della situazione., spoiler sulGli spoiler suldi...

Pubblicità

babygoddman : domani canta tananai a battiti live insieme a fedez e mara sattei ho bisogno di sapere se canterà anche i suoi singoli GRAZIE @Tananai5 - gavhonski : “io sto nel corpo di ballo di battiti live” così felice e fiero di te e di ciò che sei - AngelaVillani9 : RT @msrossella_: @gretacongiu_ L'esibizione di stasera verrà trasmessa in una delle puntate del battiti live - jadestuxedo : quella ha girato il videoclip in Puglia fino a stanotte, è tornata a Milano per questo evento e domani torna in Pug… - flvspd : RT @sangioegiusupp: alla ricerca di ‘scossa’ in radio. anche quest’anno come lo scorso anno algida è partnership ufficiale di battiti live… -