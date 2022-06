Atp Queen’s 2022, urlo Berrettini: batte al terzo un grande Kudla ed è ai quarti (Di giovedì 16 giugno 2022) Alla fine Matteo Berrettini rispetta il pronostico ed accede ai quarti di finale del torneo Atp 500 del Queen’s 2022. L’azzurro ha dovuto sudare tantissimo contro il lucky loser americano Denis Kudla, uscito sconfitto solamente dopo quasi tre ore di battaglia con lo score di 3-6 7-6(5) 6-4. Ancora una volta strepitoso il carattere dell’azzurro, che è riuscito a riprendere per i capelli un match che sembrava in totale salita dopo un primo set non esaltante. Il tie-break vinto nel secondo set ha poi restituito al romano le proprie certezze, confermate una volta per tutte nella guerra di nervi nel parziale decisivo. Qui Matteo pareva poterla chiudere agilmente ma è servito un nuovo break per far abbassare le penne ad un Kudla tarantolato. Dopo Evans è caduto contro ... Leggi su sportface (Di giovedì 16 giugno 2022) Alla fine Matteorispetta il pronostico ed accede aidi finale del torneo Atp 500 del. L’azzurro ha dovuto sudare tantissimo contro il lucky loser americano Denis, uscito sconfitto solamente dopo quasi tre ore di battaglia con lo score di 3-6 7-6(5) 6-4. Ancora una volta strepitoso il carattere dell’azzurro, che è riuscito a riprendere per i capelli un match che sembrava in totale salita dopo un primo set non esaltante. Il tie-break vinto nel secondo set ha poi restituito al romano le proprie certezze, confermate una volta per tutte nella guerra di nervi nel parziale decisivo. Qui Matteo pareva poterla chiudere agilmente ma è servito un nuovo break per far abbassare le penne ad untarantolato. Dopo Evans è caduto contro ...

Pubblicità

SkySport : ULTIM'ORA TENNIS ATP QUEEN'S, BERRETTINI AI QUARTI IDI FINALE Battuto Kudla in tre set per 3-6, 7-6, 6-4 #SkySport… - ValeDaRiz : RT @SkySport: ULTIM'ORA TENNIS ATP QUEEN'S, BERRETTINI AI QUARTI IDI FINALE Battuto Kudla in tre set per 3-6, 7-6, 6-4 #SkySport #Tennis #… - TV7Benevento : Tennis: Atp Queen's, Berrettini ai quarti - - Tennis_Ita : ATP 500 Queen's, Berrettini oltre le difficoltà: rimonta Kudla e raggiunge i quarti di finale - emanuelegalea : RT @SkySport: ULTIM'ORA TENNIS ATP QUEEN'S, BERRETTINI AI QUARTI IDI FINALE Battuto Kudla in tre set per 3-6, 7-6, 6-4 #SkySport #Tennis #… -