Assegnazioni provvisorie, niente vincoli: domande dalla prossima settimana (Di giovedì 16 giugno 2022) Cadono i vincoli per le Assegnazioni provvisorie 2022: è quanto emerge dalla riunione fra sindacati e Ministero su avvio anno scolastico e il rinnovo del CCNI utilizzazioni e Assegnazioni provvisorie. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 16 giugno 2022) Cadono iper le2022: è quanto emergeriunione fra sindacati e Ministero su avvio anno scolastico e il rinnovo del CCNI utilizzazioni e. L'articolo .

Pubblicità

zazoomblog : Avvio anno scolastico il Ministero convoca i sindacati: si parlerà anche di assegnazioni provvisorie - #Avvio… - orizzontescuola : Assegnazioni provvisorie, il Ministero convoca i sindacati: continua la trattativa per il rinnovo del contratto int… - SnalsConfsal : Lo @SnalsConfsal unitamente alle altre OOSS chiede incontro sul contratto delle utilizzazioni e assegnazioni provv… - TecnicaScuola : Assegnazioni provvisorie, i tempi sono maturi per un accordo -- - ProDocente : Contratto integrativo, i sindacati: ‘Ministero riapra il confronto per le utilizzazioni e per le assegnazioni provv… -