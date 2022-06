Ascolto | coraggio | impresa | Piccola industria si confronta con la base associativa A Bari l’evento conclusivo

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 16 giugno 2022)ha deciso di compiere un percorso di, confronto e condivisione della propriache culminerà proprio con l’appuntamento di. Lo ha fatto per sentire dalla viva voce degli imprenditori problemi, sfide e opportunità che presenta questa fase così complessa e delicata. Lo scopo è definire un’agenda di proposte per il rafforzamento delle piccole imprese, asse portante del sistema produttivo italiano, affinché possano affrontare con successo le transizioni necessarie a rimanere competitive e i cambiamenti imposti dalla congiuntura attuale. Le Assise, infatti, arrivano dopo due anni di pandemia e contemporaneamente all’esplosione del conflitto in Ucraina. Si tratta di eventi che hanno prodotto e stanno ancora producendo forti impatti sul tessuto ...