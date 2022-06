Wta Birmingham 2022 | Camila Giorgi supera Martincova in due set e accede agli ottavi

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Ritorno in campo con vittoria per, che si è qualificata per il secondo turno del torneo WTA di. La marchigiana si è imposta in due set sulla ceca Terezacon il punteggio di 7-6 6-4 dopo che il match era stato interrotto nella giornata di ieri al termine della prima frazione. Tantissimi problemi al servizio per entrambe le giocatrici.ha commesso addirittura undici doppi falli, mentre sono otto quelli di. La ceca ha vinto appena l’8% dei punti con la seconda, mentreil 55% con la prima e il 43% con la seconda. Un primo set cominciato a suon di break. Break di, controbreake nuovo break di. La ceca ha strappato poi ancora il servizio ...

Pubblicità

Tennis_Ita : WTA 250 Birmingham, Giorgi vince la due giorni con Martincova e accede agli ottavi - TV7Benevento : Tennis: Wta Birmingham, esordio vincente per Giorgi - - sportface2016 : #WTABirmingham 2022: #Giorgi doma #Martincova e attende #Davis al secondo turno - federtennis : ?? Camila #Giorgi accede al 2° turno del #WTA di Birmingham: 7-6 6-4 alla ceca Martincova! #stayFIT | #tennis - infoitsport : Prosecuzione Giorgi-Martincova in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Wta Birmingham 2022 -

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30 - 15 Dritto vincente a tutto braccio della ceca. 30 - 0 Fortunata Camila, che trova il nastro vincente. 15 - 0 A metà rete la risposta di rovescio di ...Dove vedere Martincova - Giorgi in diretta tv in chiaro e streaming Il match valido per il primo turno del torneo250 ditra Tereza Martincova e Camila Giorgi sarà trasmesso ...Camila Giorgi conquista l'accesso agli ottavi di finale del Rothesay Classic di Birmingham. Dopo l'interruzione di ieri sera a causa dell'oscurità, l'azzurra ha concluso il match con Tereza Martincova ...Ritorno in campo con vittoria per Camila Giorgi, che si è qualificata per il secondo turno del torneo WTA di Birmingham. La marchigiana si è imposta in due set sulla ceca Tereza Martincova con il ...