Wenger | «Se Mbappe fosse nato in Camerun non sarebbe diventato così»

Parole molto gravi quelle di Arsene Wenger su Mbappe, pronta la risposta della CONMEBOL: «parole molto sfortunate» Parole molto gravi quelle di Arsene Wenger di qualche giorno fa su Mbappe. Di seguito le sue parole. «Kylian Mbappé ha origini africane, ma si è allenato in Europa. Se fosse nato in Camerun, non sarebbe diventato questo giocatore. C'è l'Europa e il resto del mondo, e il resto del mondo ha bisogno di aiuto, altrimenti perderemo troppo talenti». LA RISPOSTA DI CONMEBOL – «La CONMEBOL respinge e condanna le parole molto sfortunate dell'alto funzionario della Fifa, vicinissimo alla presidenza dell'ente. Noi sudamericani conosciamo molto bene e in prima linea questo tipo di atteggiamento che nasce ...

