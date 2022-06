Vladimir Luxuria: “Parlare di bullismo a scuola non è propaganda. Lo dico a Meloni e Salvini, non vogliamo più gay, vogliamo meno omofobi” (Di mercoledì 15 giugno 2022) Vladimir Luxuria martedì sera è stata ospite di una diretta con Claudia Rossi, Andrea Conti e Martina Castigliani (RIVEDI QUI LA DIRETTA INTEGRALE) Si è parlato del suo lavoro televisivo all’Isola dei Famosi ma non solo, Luxuria è infatti una storica attivista nel campo dei diritti Lgbt, con lei sono stati toccati vari argomenti, a partire dall’importanza della prevenzione dell’omobilesbotransfobia nelle scuole. “C’è stato un giorno quando io andavo a scuola, scuole medie inferiori, in cui avevo quasi deciso di abbandonare la scuola perché si era creato un clima tale che io non ce la facevo più – ha raccontato -. Aprire il libro trovarsi scritto “ricchione“; le risatine quando c’è il tuo nome all’appello; le scritte sui muri; la pipì nelle scarpe nelle lezioni di ginnastica. Quasi non ce la facevo più. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 15 giugno 2022)martedì sera è stata ospite di una diretta con Claudia Rossi, Andrea Conti e Martina Castigliani (RIVEDI QUI LA DIRETTA INTEGRALE) Si è parlato del suo lavoro televisivo all’Isola dei Famosi ma non solo,è infatti una storica attivista nel campo dei diritti Lgbt, con lei sono stati toccati vari argomenti, a partire dall’importanza della prevenzione dell’omobilesbotransfobia nelle scuole. “C’è stato un giorno quando io andavo a, scuole medie inferiori, in cui avevo quasi deciso di abbandonare laperché si era creato un clima tale che io non ce la facevo più – ha raccontato -. Aprire il libro trovarsi scritto “ricchione“; le risatine quando c’è il tuo nome all’appello; le scritte sui muri; la pipì nelle scarpe nelle lezioni di ginnastica. Quasi non ce la facevo più. ...

