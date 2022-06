(Di mercoledì 15 giugno 2022) Quante volte vi siete detti: "Andiamo a fare una" e la risposta è stata: "Si, ma dove?". Sono Andrea Soglio, giornalista di Panorama e questi sono i miei podcast per aiutarvi a rispondere a questa domanda e farvi conoscere storie e luoghi misteriosi ma affascinanti. Concedetevi per una volta unapercorrendo la vecchia strada che attraversa da Lecco a Colico ogni paese. Oggi vi racconto dove andare e cosa visitare.

Pubblicità

ancora_rossa : @InfoAtac 10 minuti fa lasciato trolley nero su bua linea 409 direzione arco di travertino... c'è possibilità di re… - DrTocca : RT @45acpjoe: @DrTocca @NamasteDavide @PaoloPol6 @Elena16904108 @antonellachiod2 @IXgennaio1900 @prokofiev95 @giovannicoviel1 @Luca92347104… - EffeJukic : RT @miriconosci: Si scrive #CapitaledellaCultura, si legge capitale del turismo di mordi e fuggi. [In foto, turisti si imbarcano per rient… - eemmashurt : mi è tornata l'ansia che avevo alle elementari prima di una gita - blanchewitch17 : Un viaggio, un ristorante, una gita, un cinema, un teatro...no Una dose????? Avremo toccato il fondo??? -

Panorama

Nell'agosto 2011 a Feniglia (Grosseto) Laura Pettenello uccise Federico, di 16 mesi, lanciandolo in mare durantein pedalò. A Santa Croce Camerina (Ragusa), nel 2014 Loris Stival venne ...parrocchia di Ventimiglia ha organizzatoa un noto mobilificio che ha recentemente apertosede a Nizza. Protagonista di questa singolare iniziativa è stata la parrocchia di Sant'Agostino che ha messo a punto i dettagli per ... Una gita a | Vendrogno Addio vecchie "gite delle pentole" nei santuari con sosta per vendita di stoviglie e masserizie in un autogrill, ora la situazione si ribalta: una parrocchia di Ventimiglia organizza un viaggio presso ..."Se cerchi un assaggio di qualche idea, allora viene con noi in pellegrinaggio all'Ikea". E' lo slogan che si legge nel manifesto che promuove la singolare gita a Ikea+messa organizzata per venerdì pr ...