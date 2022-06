Un Posto al Sole Anticipazioni, Puntate 20-24 Giugno 2022: Diego Vede Raffaele ed Elvira Insieme! (Di mercoledì 15 giugno 2022) Anticipazioni Un Posto al Sole Trama Puntate da lunedì 20 a venerdì 24 Giugno 2022 e anteprime prossime storyline. Elvira e Raffaele scoperti Anticipazioni Un Posto al Sole: Diego assiste ad un momento di tenerezza tra Raffaele ed Elvira! Clara, dopo la lettera di Tregara, vive una profonda crisi. Silvia torna a Napoli, mentre Riccardo tenta di riavvicinarsi a Rossella prendendo una forte decisione! Le Anticipazioni Un Posto al Sole, sulla trama delle Puntate trasmesse da lunedì 20 Giugno a venerdì 24 Giugno 2022 sono pronte a ... Leggi su uominiedonnenews (Di mercoledì 15 giugno 2022)UnalTramada lunedì 20 a venerdì 24e anteprime prossime storyline.scopertiUnalassiste ad un momento di tenerezza traed! Clara, dopo la lettera di Tregara, vive una profonda crisi. Silvia torna a Napoli, mentre Riccardo tenta di riavvicinarsi a Rossella prendendo una forte decisione! LeUnal, sulla trama delletrasmesse da lunedì 20a venerdì 24sono pronte a ...

