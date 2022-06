Squid Game diventa un reality per Netflix: ecco come sostenere il provino (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il fenomeno mondiale di Squid Game ha convinto Netflix non solo a produrre una seconda stagione, ma anche a realizzarne un reality show. “Il più grande show di sempre di Netflix” recita il promo, con tanto di 456 concorrenti e ben 4 milioni e 560 mila dollari. “Il più grande reality di sempre con il cast più grande di sempre con il montepremi più grande di sempre“. E la cosa bella è che chiunque può sostenere il provino e prendere parte a Squid Game: The Challenge. L’unica cosa richiesta in fase di provino è ovviamente la maggiore età e la capacità di saper parlare in inglese. “Con il cast più numeroso nella storia dei reality TV, 456 giocatori reali entreranno nel gioco alla ricerca ... Leggi su biccy (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il fenomeno mondiale diha convintonon solo a produrre una seconda stagione, ma anche a realizzarne unshow. “Il più grande show di sempre di” recita il promo, con tanto di 456 concorrenti e ben 4 milioni e 560 mila dollari. “Il più grandedi sempre con il cast più grande di sempre con il montepremi più grande di sempre“. E la cosa bella è che chiunque puòile prendere parte a: The Challenge. L’unica cosa richiesta in fase diè ovviamente la maggiore età e la capacità di saper parlare in inglese. “Con il cast più numeroso nella storia deiTV, 456 giocatori reali entreranno nel gioco alla ricerca ...

Pubblicità

trash_italiano : Netflix annuncia 'Squid Game: The Challenge', un reality show basato sulla celebre serie composto da 10 puntate. 45… - NetflixIT : Ti va di fare un gioco con noi? ?? Se parli inglese fluentemente, partecipa a Squid Game: The Challenge su… - NetflixIT : Pronti. Partenza. Via. Squid Game continua, solo su Netflix. #SquidGameS2 - BITCHYFit : Squid Game diventa un reality per Netflix: ecco come sostenere il provino - SyrusIndustry : Squid Game The Challenge, la serie diventa un reality show di Netflix: scopri il teaser -