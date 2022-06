RSA e Centri riabilitazione Aris: i dipendenti sono figli di un Dio minore? (Di mercoledì 15 giugno 2022) Martedì 14 giugno i lavoratori dipendenti da strutture RSA e Centri di riabilitazione che riconoscono il CCNL di Aris (Associazione Religiosa Istituti Socio-Sanitari) si sono radunati in assemblea, nel piazzale antistante la sede ATS di Via Galliccioli, per esprimere il loro dissenso e fare sentire la propria voce sulle difficoltà, emerse a livello nazionale, di iniziare le trattative per vedersi rinnovato il loro contratto collettivo di lavoro. “Una situazione imbarazzante e vergognosa quella a cui stiamo assistendo – dichiarano i Segretari Generali Territoriali Angelo Murabito di CISL FP, Roberto Rossi di FP CGIL e Antonio Montanino di UIL FPL. Queste lavoratrici e questi lavoratori hanno retribuzioni ferme al palo dallo scorso 2012. Le strutture si stanno svuotando giorno dopo giorno e recuperare ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 15 giugno 2022) Martedì 14 giugno i lavoratorida strutture RSA ediche riconoscono il CCNL di(Associazione Religiosa Istituti Socio-Sanitari) siradunati in assemblea, nel piazzale antistante la sede ATS di Via Galliccioli, per esprimere il loro dissenso e fare sentire la propria voce sulle difficoltà, emerse a livello nazionale, di iniziare le trattative per vedersi rinnovato il loro contratto collettivo di lavoro. “Una situazione imbarazzante e vergognosa quella a cui stiamo assistendo – dichiarano i Segretari Generali Territoriali Angelo Murabito di CISL FP, Roberto Rossi di FP CGIL e Antonio Montanino di UIL FPL. Queste lavoratrici e questi lavoratori hanno retribuzioni ferme al palo dallo scorso 2012. Le strutture si stanno svuotando giorno dopo giorno e recuperare ...

