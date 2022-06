Raffaella Carrà, la Rai la ricorda con uno speciale? (Di mercoledì 15 giugno 2022) La serata dovrebbe essere condotta da Milly Carlucci La Rai starebbe pensando a una serata commemorativa in memoria di Raffaella Carrà. A lanciare l’indiscrezione Blogo, che parla di una serata evento chiamata “Festa” condotta da Milly Carlucci. Una serata per ricordare la conduttrice scomparsa meno di un anno fa e che ha lasciato un vuoto enorme nel mondo italiano e non solo. Recentemente, non a caso, è stata a lei intitolata una piazza a Madrid. Proprio in Spagna la Carrà era infatti molto apprezzata e conosciuta. Manca però un omaggio anche in Italia, con un ricordo striminzito che non è stato gradito dai molti durante l’Eurovision. Secondo Blogo la serata evento, prevista inizialmente per l0anniversario della sua scomparsa, ovvero il 5 luglio 2021 sarebbe dovuta essere mandata in onda a inizio esatte. Leggi ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 15 giugno 2022) La serata dovrebbe essere condotta da Milly Carlucci La Rai starebbe pensando a una serata commemorativa in memoria di. A lanciare l’indiscrezione Blogo, che parla di una serata evento chiamata “Festa” condotta da Milly Carlucci. Una serata perre la conduttrice scomparsa meno di un anno fa e che ha lasciato un vuoto enorme nel mondo italiano e non solo. Recentemente, non a caso, è stata a lei intitolata una piazza a Madrid. Proprio in Spagna laera infatti molto apprezzata e conosciuta. Manca però un omaggio anche in Italia, con un ricordo striminzito che non è stato gradito dai molti durante l’Eurovision. Secondo Blogo la serata evento, prevista inizialmente per l0anniversario della sua scomparsa, ovvero il 5 luglio 2021 sarebbe dovuta essere mandata in onda a inizio esatte. Leggi ...

Pubblicità

361_magazine : Omaggio per #raffaellaCarrà? - LAlimini76 : RT @Baccotvnews: ??#Fiesta la serata evento dedicata a Raffaella Carra' finalmente ha una data. Prevista inizialmente questa estate, poi sp… - mazziotta91 : RT @Baccotvnews: ??#Fiesta la serata evento dedicata a Raffaella Carra' finalmente ha una data. Prevista inizialmente questa estate, poi sp… - psychotoni67 : RT @il_carra: Il 6 luglio verrà inaugurata Plaza Raffaella Carrà a Madrid ?? #raffaellacarra - AnnaMancini81 : Only Fun, intervista a Dario Cassini: «Raffaella Carrà? Unica per professionalità» -