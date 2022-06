L’idea di De Laurentiis per il Napoli del futuro: torna di moda un attaccante? (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il nome di Armando Broja è già stato accostato al Napoli in passato e adesso potrebbe tornare di moda. L’attaccante albanese nell’ultima stagione ha giocato al Southampton, con cui ha realizzato sei gol e un assist in 32 partite di Premier League. Il giovane 2001 è però di proprietà del Chelsea, squadra con la quale non ha mai esordito dato che, fino ad ora, è stato mandato in prestito. FOTO: Getty – Broja Southampton A questo punto, stando a Il Mattino, Broja potrebbe non indossare mai la maglia dei Blues. Il giocatore, infatti, è monitorato attentamente dal Napoli nell’ottica del programma di ringiovanimento della rosa e abbattimento del monte ingaggi. Al momento, il Chelsea chiede 30 milioni per la cessione, cifra ritenuta eccessiva dagli azzurri. Alle giuste condizioni, però, non è ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il nome di Armando Broja è già stato accostato alin passato e adesso potrebbere di. L’albanese nell’ultima stagione ha giocato al Southampton, con cui ha realizzato sei gol e un assist in 32 partite di Premier League. Il giovane 2001 è però di proprietà del Chelsea, squadra con la quale non ha mai esordito dato che, fino ad ora, è stato mandato in prestito. FOTO: Getty – Broja Southampton A questo punto, stando a Il Mattino, Broja potrebbe non indossare mai la maglia dei Blues. Il giocatore, infatti, è monitorato attentamente dalnell’ottica del programma di ringiovanimento della rosa e abbattimento del monte ingaggi. Al momento, il Chelsea chiede 30 milioni per la cessione, cifra ritenuta eccessiva dagli azzurri. Alle giuste condizioni, però, non è ...

Pubblicità

ContropiedeA : L’idea di De Laurentiis è quella di abbassare le richieste di Lotito, inserendo una contropartita tecnica, Matteo P… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: REPUBBLICA - Mario Rui per arrivare a Luis Alberto: l'ultima idea di Aurelio De Laurentiis - petrazzuolo : RT @napolimagazine: REPUBBLICA - Mario Rui per arrivare a Luis Alberto: l'ultima idea di Aurelio De Laurentiis - susydigennaro : RT @napolimagazine: REPUBBLICA - Mario Rui per arrivare a Luis Alberto: l'ultima idea di Aurelio De Laurentiis - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: REPUBBLICA - Mario Rui per arrivare a Luis Alberto: l'ultima idea di Aurelio De Laurentiis -