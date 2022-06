Il comizio di Meloni in Spagna per l’ultradestra di Vox: “No all’immigrazione e alla lobby Lgbt” | VIDEO (Di mercoledì 15 giugno 2022) Volata a Marbella “per sostenere la candidatura dell’amica Macarena Olona alla presidenza dell’Andalusia insieme ai patrioti spagnoli guidati da Santiago Abascal”, come spiegato lei stessa sui social, Giorgia Meloni ha tenuto un discorso sul palco di Vox, il partito di estrema destra spagnolo alleato in Europa con Fratelli d’Italia. Un comizio all’insegna della semplificazione e della xenofobia: “No alla lobby Lgbt! No violenza islamista! No all’immigrazione! No alla grande finanza internazionale. Sì alla famiglia naturale, no alla lobby Lgbt, sì alla identità sessuale, no alla ideologia di genere, sì alla cultura della vita, no a ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 15 giugno 2022) Volata a Marbella “per sostenere la candidatura dell’amica Macarena Olonapresidenza dell’Andalusia insieme ai patrioti spagnoli guidati da Santiago Abascal”, come spiegato lei stessa sui social, Giorgiaha tenuto un discorso sul palco di Vox, il partito di estrema destra spagnolo alleato in Europa con Fratelli d’Italia. Unall’insegna della semplificazione e della xenofobia: “No! No violenza islamista! No! Nogrande finanza internazionale. Sìfamiglia naturale, no, sìidentità sessuale, noideologia di genere, sìcultura della vita, no a ...

