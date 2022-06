Gas | cosa succedo ora in Italia? Dall' inverno freddo nel 2023 ai razionamenti alle fabbriche

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Dopo la Germania tocca all?. Il colosso energetico russo Gazprom ha ridotto del 15% le forniture di gas al nostro Paese. E se ieri per il taglio del 40% ai tedeschi si è parlato di...

il Leviathan, che dovrebbe portare nuove forniture verso l'Italia secondo un piano di diversificazione che punta a sganciare l'Italia dalla dipendenza del russo. Il linguaggio della forza e del ricatto, che usa per ricordarci chi fa i prezzi del gas europeo, e quindi dell'energia elettrica. Gazprom ha tagliato i flussi di gas diretti in Germania attraverso Nord Stream. (ANSA) - ROMA, 15 GIU - Il gigante russo del gas Gazprom ha annunciato che interromperà il funzionamento di un'altra turbina lungo il gasdotto Nord Stream, riducendo il volume delle forniture di gas a ...