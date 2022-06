Faccia a faccia Sullivan-Yang Cina e Usa si parlano ancora

Leggi su formiche

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Il consigliere per la Sicurezza nazionale statunitense, Jake, ha avuto un incontro — definito “produttivo” — di oltre quattro ore con il membro del Politburo del Partito Comunista cineseJiechi. Il meeting è avvenuto lunedì in Lussemburgo “senza troppe fanfare”, per usare il commento di Carl Bildt, co-chain dell’ECFR. Iltra i due alti funzionari — entrambi molto vicini ai rispettivi leader, Joe Biden e Xi Jinping — non era stato annunciato. Un’altra particolarità è che avviene appena tre giorni dopo il meeting tra il segretario alla Difesa, Lloyd Austin, con l’omologo cinese, Wei Fenghe, avvenuto nel quadro pubblico dello Shangri-La Dialogue che l’International Institute for Stratetegic Studies organizza a Singapore. Stati Uniti esi ...