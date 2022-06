Camila Giorgi-Davis, Wta Birmingham 2022: a che ora inizia e dove vederla in tv/streaming (Di mercoledì 15 giugno 2022) Domani alle ore 12.00 italiane Camila Giorgi (testa di serie n.3) affronterà l’americana Lauren Davis negli ottavi di finale del WTA250 di Birmingham (Gran Bretagna). Sull’erba del Regno Unito l’azzurra vorrà dar seguito alla propria avventura, ma sulla sua strada ci sarà una rivale particolarmente ostica. Giorgi, impostasi per 7-6 (7) 6-4 contro la ceca Tereza Martincova, affronterà una giocatrice contro la quale ha perso quattro volte nei cinque incontri affrontati. L’unica vittoria della marchigiana risale al 2012 e questo certifica quanto la partita si presenti particolarmente impegnativa. Davis, inoltre, è una tennista abbastanza imprevedibile e un po’ come Giorgi capace di mettere in difficoltà chiunque se in giornata. Nel turno precedente, sconfitta dalla ... Leggi su oasport (Di mercoledì 15 giugno 2022) Domani alle ore 12.00 italiane(testa di serie n.3) affronterà l’americana Laurennegli ottavi di finale del WTA250 di(Gran Bretagna). Sull’erba del Regno Unito l’azzurra vorrà dar seguito alla propria avventura, ma sulla sua strada ci sarà una rivale particolarmente ostica., impostasi per 7-6 (7) 6-4 contro la ceca Tereza Martincova, affronterà una giocatrice contro la quale ha perso quattro volte nei cinque incontri affrontati. L’unica vittoria della marchigiana risale al 2012 e questo certifica quanto la partita si presenti particolarmente impegnativa., inoltre, è una tennista abbastanza imprevedibile e un po’ comecapace di mettere in difficoltà chiunque se in giornata. Nel turno precedente, sconfitta dalla ...

