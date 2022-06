Addio Serie A: Ancelotti lo ha scelto (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il futuro del difensore è ormai scritto, il suo ritorno in Serie A non avverrà: Carlo Ancelotti lo ha scelto e rimarrà al Real Madrid Il calciomercato estivo riserva sempre… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il futuro del difensore è ormai scritto, il suo ritorno inA non avverrà: Carlolo hae rimarrà al Real Madrid Il calciomercato estivo riserva sempre… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Pubblicità

zazoomblog : Icardi dice addio al PSG il sostituto gioca in Serie A: arriva l’annuncio - #Icardi #addio #sostituto #gioca - serieB123 : SerieB Genoa, tutto fatto per l’addio: ritorna in Serie A - alessio_lento : RT @SerieBNewsCom: +++ ULTIM'ORA UFFICIALE +++ Il #Cosenza dice addio a #Bisoli ?? - SerieBNewsCom : +++ ULTIM'ORA UFFICIALE +++ Il #Cosenza dice addio a #Bisoli ?? - IlTorinista : RT @TuttoMercatoWeb: Un milione per risolvere. Il Torino dice no alla richiesta di Zaza, ma l'addio è certo -