Volano ' gli stracci' nel fronte del ' sì' sulle cause del flop del referendum 

(Di martedì 14 giugno 2022) AGI - Avvocati contro avvocati e radicali contro l'Unione delle Camere Penali Italiane. Dopo il fallimento dei referendum sulla giustizia, c'è molta inquietudine tra chi ha sostenuto il sì ai cinque quesiti rimasti molto lontani dal quorum. L'affondo dell'Unione Camere Penali Ad attaccare per primo è stato l'organo di rappresentanza presieduto da Gian Domenico Caiazza che, in una nota diffusa già ieri sera, ha parlato “dell'assurdità di un' iniziativa referendaria appaltata a una forza politica in esclusiva, su quesiti scelti e scritti senza interpellare nessun soggetto politico, associativo, accademico, culturale tradizionalmente vicino al patrimonio delle idee liberali della giustizia”. E oggi sta arrivando la risposta, indignata, dei radicali e degli avvocati che non condividono l''epigrafe' alla consultazione incisa dall'Unione. "Il metodo radicale è andare con chiunque, anche ...

Pubblicità

dramal0ve : RT @saturabile: carola potrebbe letteralmente scrivere che gli asini volano i commenti sarebbero comunque tutti “brava amore” - icittadini : Carrello della spesa: volano gli acquisti low cost con balzo discount del +10% - prorecco : ?? #SettoreGiovanile, gli under 16 vincono il girone di Padova e volano alle semifinali nazionali! ????… - laramps : Un partito serio che sta in maggioranza prima di cercare di sbarrare il passo a una riforma della maggioranza (e pr… - docdav74 : @KeyshonIMP @Falconero1987 Quindi ci sta dicendo che la As #Roma che negli ultimi 4 semestri ha accresciuto costant… -

AGI - Agenzia Italia

Chiediamo, quindi di sbloccare la situazione, pena una moria diffusa di piccole realtà che con ildei Bonus hanno operatosconti in fattura e maturato crediti che oggi rimangono sul "...Se c'è una cosa che dà proprio fastidio, quando fa caldo sonoinsetti in casa. Per terra si incontrano le formiche e in ariale zanzare. Non ci resta che prendere dei rimedi naturali per eliminarli. In questo periodo però oltre alle formiche, avanza ... Volano 'gli stracci' nel fronte del 'sì' sulle cause del flop del referendum Non gli credeva Vycpálek, lo osteggiavano Capello ed anche Bettega ... giudicandoti un grosso acquisto, e accompagnando quelle tue volate sul lungo linea laterale con oh! di approvazione. «Sono grato ...Nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 13 giugno, gli agenti della Squadra Volante di Latina hanno tratto in arresto l’autore delle continue e ripetute ...