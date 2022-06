Squid Game | The Challenge | la serie Netflix diventa uno show con un premio milionario

(Di martedì 14 giugno 2022)ha annunciato con un video online la produzione dello: The, che metterà in palio un: Thesarà il nuovoprodotto perispirato allacoreana e che mostrerà i concorrenti mettersi alla prova per conquistare unda record. Il video pubblicato online svela l'apertura del casting che si rivolge a persone provenienti da tutto il mondo, basta che sappiano parlare inglese fluentemente. L'incredibilein denaro in palio per chi risulterà vincitore del reality: Theha un ...

Pubblicità

NetflixIT : Pronti. Partenza. Via. Squid Game continua, solo su Netflix. #SquidGameS2 - NetflixIT : Ti va di fare un gioco con noi? ?? Se parli inglese fluentemente, partecipa a Squid Game: The Challenge su… - sangiovstyle : RT @jungkook10_: squid game ma devi ascoltare le canzoni dei bts senza piangere. - BestMovieItalia : Squid Game sarà presto realtà: arriva il reality a cui puoi partecipare, ecco il regolamento -… - cheshireladyy : Comunque dai, ora forse Taehyung avrebbe tempo di recitare. Prendetelo nel cast di Squid Game 2 e fatelo contento, su. -

Netflix ha annunciato che è aperto il casting per: The Challenge , uno show di tipo reality che mostrerà concorrenti provenienti da varie nazioni mettersi alla prova per provare a conquistare un incredibile premio in denaro del valore di 4.: The Challenge sarà il nuovo show prodotto per Netflix ispirato alla serie coreana e che mostrerà i concorrenti mettersi alla prova per conquistare un premio da record. Il video pubblicato ...Squid Game, la popolare serie tv diventerà presto un reality show a cui potranno partecipare concorrenti provenienti da tutto il mondo ...Netflix ha annunciato con un video online la produzione dello show Squid Game: The Challenge, che metterà in palio un premio milionario. Squid Game: The Challenge sarà il nuovo show prodotto per Netfl ...