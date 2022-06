Si è spento a Tel Aviv l'autore de L'amante e Il signor Mani. Aveva 85 anni (Di martedì 14 giugno 2022) La morte dello scrittore israeliano Abraham Yehoshua, a 85 anni, questa mattina all’ospedale Ichilov di Tel Aviv, è un lutto per il mondo della letteraura ma anche per chi, sulla questione israelo-palestinese, sperava nella possibilità di una mediazione, che lui insegnava a immaginare. Le donne del Nobel per la Letteratura guarda le foto Leggi anche › Chi era Shireen Abu Akleh, la giornalista di Al Jazeera “uccisa a sangue freddo” a Jenin Yehoshua e l’impegno per ... Leggi su iodonna (Di martedì 14 giugno 2022) La morte dello scrittore israeliano Abraham Yehoshua, a 85, questa mattina all’ospedale Ichilov di Tel, è un lutto per il mondo della letteraura ma anche per chi, sulla questione israelo-palestinese, sperava nella possibilità di una mediazione, che lui insegnava a immaginare. Le donne del Nobel per la Letteratura guarda le foto Leggi anche › Chi era Shireen Abu Akleh, la giornalista di Al Jazeera “uccisa a sangue freddo” a Jenin Yehoshua e l’impegno per ...

Pubblicità

RaiCultura : Addio ad Abraham Yehoshua, si è spento a 85 anni a Tel Aviv lo scrittore israeliano. Autore di fama internazionale,… - IreneCafarelli : RT @Agenzia_Italia: Lo scrittore, autore di celebri romanzi come 'L'amante' (1977), 'Un divorzio tardivo' (1982), si è spento all'ospedale… - Rog_2 : RT @Agenzia_Italia: Lo scrittore, autore di celebri romanzi come 'L'amante' (1977), 'Un divorzio tardivo' (1982), si è spento all'ospedale… - Agenzia_Italia : Lo scrittore, autore di celebri romanzi come 'L'amante' (1977), 'Un divorzio tardivo' (1982), si è spento all'osped… - enroboh : RT @RaiCultura: Addio ad Abraham Yehoshua, si è spento a 85 anni a Tel Aviv lo scrittore israeliano. Autore di fama internazionale, tra i s… -