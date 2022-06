Roma, continua la ‘guerra dei cinghiali’: riunione in sordina in Regione (Di martedì 14 giugno 2022) Getta acqua sul fuoco delle polemiche il Presidente della Commissione VIII Agricoltura e Ambiente Valerio Novelli a poche ore dalla conclusione della riunione svoltasi oggi in Regione. L’ordine del giorno della Commissione Congiunta Sanità Agricoltura e Ambiente recitava “Problematiche riguardanti il fenomeno della peste suina africana”. Un confronto “a porte chiuse”, è stato definito da alcune associazioni animaliste l’incontro di questo pomeriggio che ha visto la partecipazione degli Enti del settore (CREA, Istituto Zooprofilattico e le associazioni del comparto) oltre alla Direzione Agricoltura e Ambiente della Regione Lazio. “Ci hanno zittiti” “Earth ha ricevuto un invito dal Consiglio regionale ma ad una condizione: che, trattandosi di una riunione tecnica, non avrei potuto intervenire – dichiara sdegnata la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 14 giugno 2022) Getta acqua sul fuoco delle polemiche il Presidente della Commissione VIII Agricoltura e Ambiente Valerio Novelli a poche ore dalla conclusione dellasvoltasi oggi in. L’ordine del giorno della Commissione Congiunta Sanità Agricoltura e Ambiente recitava “Problematiche riguardanti il fenomeno della peste suina africana”. Un confronto “a porte chiuse”, è stato definito da alcune associazioni animaliste l’incontro di questo pomeriggio che ha visto la partecipazione degli Enti del settore (CREA, Istituto Zooprofilattico e le associazioni del comparto) oltre alla Direzione Agricoltura e Ambiente dellaLazio. “Ci hanno zittiti” “Earth ha ricevuto un invito dal Consiglio regionale ma ad una condizione: che, trattandosi di unatecnica, non avrei potuto intervenire – dichiara sdegnata la ...

