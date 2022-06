Nocera Inferiore, De Maio sindaco al primo turno: “Dedico vittoria a mio padre” (Di martedì 14 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNonostante un trend che fin dai primi spogli delle schede elettorali aveva fatto intuire la schiacciante vittoria al primo turno, Paolo De Maio ha atteso che lo scrutinio arrivasse all’80% delle sezioni prima di giungere in Piazza municipio, non solo davanti al comune di Nocera Inferiore ma anche a pochi passi dal suo comitato elettorale dove, ora dopo ora, era cresciuta la presenza degli elettori in attesa di acclamarlo. Tra di loro l’ex sindaco Manlio Torquato, il presidente della provincia Michele Strianese, il segretario nazionale del PSI, Enzo Maraio, il sindaco di Sarno Giuseppe Canfora. La gioia è esplosa quando il candidato, il primo che riesce a conquistare la vittoria al ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 14 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNonostante un trend che fin dai primi spogli delle schede elettorali aveva fatto intuire la schiaccianteal, Paolo Deha atteso che lo scrutinio arrivasse all’80% delle sezioni prima di giungere in Piazza municipio, non solo davanti al comune dima anche a pochi passi dal suo comitato elettorale dove, ora dopo ora, era cresciuta la presenza degli elettori in attesa di acclamarlo. Tra di loro l’exManlio Torquato, il presidente della provincia Michele Strianese, il segretario nazionale del PSI, Enzo Maraio, ildi Sarno Giuseppe Canfora. La gioia è esplosa quando il candidato, ilche riesce a conquistare laal ...

