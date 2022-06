Milan, Messias verso il riscatto: i numeri della sua stagione (Di martedì 14 giugno 2022) Junior Messias viaggia verso il riscatto da parte del Milan dal Crotone. I numeri della stagione del brasiliano in rossonero Leggi su pianetamilan (Di martedì 14 giugno 2022) Juniorviaggiailda parte deldal Crotone. Idel brasiliano in rossonero

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | Il @acmilan dopo #Florenzi vuole riscattare anche #Messias. Il punto sul mercato in entrata - niccobiancalani : @cesololinter194 Esempio maignan Milan anticipazione longo…messias Milan dima…dipende dagli affari non esiste più il re del mercato ormai - theMilanZone_ : ?? Riscatto #Messias. Non é da escludere che verrà poi rivenduto dal #Milan al #Monza dove é molto stimato da Giovan… - AnStorti : @milan_risorto Mai capito perché maldini gode di tutta questa intoccabilità da voi. Se sbaglia alla fine non sbagli… - Grandebuio00 : @RBonvecchi @milan_risorto @fabio78official @FrankRN10 Se va male non falliamo ok, rimane il rammarico che quei 12m… -