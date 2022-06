Pubblicità

MartaDj1 : RT @AnsaSardegna: Migranti: nuovi sbarchi nel sud Sardegna, arrivati in 22. Un barchino è stato intercettato dalla Guardia di finanza #ANSA… - AnsaSardegna : Migranti: nuovi sbarchi nel sud Sardegna, arrivati in 22. Un barchino è stato intercettato dalla Guardia di finanza… - ilSicilia : #Migranti: e dopo qualche giorno di pausa, Lampedusa riprende a essere inondata da nuovi sbarchi - Peppe91176 : @GiorgiaMeloni : in Spagna nuovi migranti schiavi da sfruttare - MacondoTreccani : Quattro i pilastri del progetto: stabilizzazione e assistenza ai paesi che ospitano migranti; nuovi percorsi legali… -

Agenzia ANSA

sono stati poi affidati a polizia e carabinieri. Sempre ieri sera otto uomini sono stati bloccati dalla polizia municipale di Domus De Maria, nel sud Sardegna, mentre camminavano lungo la ...Sono tantissimi iservizi attivati in questi ultimi mesi, dal Poliambulatorio per la terza ... in un'ottica di prevenzione e promozione della salute rivolta a chi, come le personee ... Migranti: nuovi sbarchi nel sud Sardegna, arrivati in 22 - Cronaca (ANSA) - SANT'ANTIOCO, 14 GIU - Sono ripresi gli sbarchi di migranti in Sardegna. Ieri complessivamente ne sono arrivati 22. Una barca con a bordo 14 uomini è stato intercettato da una motovedetta del ...Il 14 aprile scorso, il Regno Unito ha firmato un nuovo accordo con il Ruanda per la gestione dei flussi migratori. Il programma, molto simile a quello già attuato già dall'Australia con la Papua Nuov ...