Malagò | “Collegio? No comment | ma Figc-Lega A trovino accordo”

Leggi su sportface

(Di martedì 14 giugno 2022) “Parlo sempre di tutto, non mi tiro mai indietro ma non possoare le sentenze della giustizia sportiva né quelle del doping. Anche perché sono organi terzi presso il Coni, nulla hanno a che fare con ciò che riguarda la gestione del Comitato olimpico. Fermo restando che la vicenda non mi sembra conclusa”. Giovannia così la sentenza deldi Garanzia dello Sport che ha parzialmente accolto (“Una formula particolare, bisogna leggere bene per cercare di capire”, ha aggiunto il presidente del Coni) il ricorso dellaSerie A contro la decisione delladi introdurre l’indice di liquidità come criterio scriminante per l’iscrizione al campionato. “Nel mio intervento all’ultima assemblea della, qui al Salone d’Onore, ho ricordato ai ...