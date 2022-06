LIVE Camila Giorgi-Martincova WTA Birmingham 2022 in DIRETTA: altri due match, poi tocca all’azzurra (Di martedì 14 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.30 La statunitense McNally ha sconfitto Mertens per 3-6, 6-4, 7-5. Tra poco in campo Parrizas Diaz-Frech, poi Fett-Zhang. A seguire toccherà a Camila Giorgi. 15.34 La partita di Camila Giorgi non inizierà prima delle ore 18.00. 15.32 A seguire sono previsti altri due match: Parrizas Diaz-Frech e Fett-Zhang, poi toccherà a Camila Giorgi. 15.30 L’ucraina Yastremska ha sconfitto la monegasca Linette per 6-4, 6-3 nel primo match sul Campo 1. La belga Mertens e la statunitense McNally hanno appena iniziato il terzo set. Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’incontro tra Camila ... Leggi su oasport (Di martedì 14 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.30 La statunitense McNally ha sconfitto Mertens per 3-6, 6-4, 7-5. Tra poco in campo Parrizas Diaz-Frech, poi Fett-Zhang. A seguire toccherà a. 15.34 La partita dinon inizierà prima delle ore 18.00. 15.32 A seguire sono previstidue: Parrizas Diaz-Frech e Fett-Zhang, poi toccherà a. 15.30 L’ucraina Yastremska ha sconfitto la monegasca Linette per 6-4, 6-3 nel primosul Campo 1. La belga Mertens e la statunitense McNally hanno appena iniziato il terzo set. Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alladell’incontro tra...

Pubblicità

infoitsport : LIVE Camila Giorgi-Martincova WTA Birmingham 2022 in DIRETTA: inizia una nuova avventura erbivora per l'azzurra - livetennisit : WTA 500 Berlino e WTA 250 Birmingham: I risultati con il dettaglio del Day 2. In campo Camila Giorgi (LIVE) - travellover28 : Camila Cabello - Familia (Official Live Performances) | Vevo - andrefeIix : Camila Cabello - Familia (Official Live Performances) | Vevo - indkarinne : Camila Cabello - Familia (Official Live Performances) | Vevo -