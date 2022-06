Lavoro agile per il personale Ata di segreteria: fasce di contattabilità e di inoperabilità. Diritto alla disconnessione. La proposta dell’ARAN (Di martedì 14 giugno 2022) Il secondo round all'Aran per il rinnovo contrattuale non ha portato novità sostanziali e dunque si attendono i prossimi incontri, a partire da quello del 28 giugno, per entrare nel merito delle questioni calde. Tuttavia, sono già emersi alcuni punti su cui lavorare e fra questi c'è il Lavoro agile per il personale Ata. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 14 giugno 2022) Il secondo round all'Aran per il rinnovo contrattuale non ha portato novità sostanziali e dunque si attendono i prossimi incontri, a partire da quello del 28 giugno, per entrare nel merito delle questioni calde. Tuttavia, sono già emersi alcuni punti su cui lavorare e fra questi c'è ilper ilAta. L'articolo .

Pubblicità

VariazioniSrl : Come stanno impostando il lavoro agile le aziende italiane? ??? Ve lo raccontiamo il martedì 28 giugno alle ore 17:3… - CittadinidiTwtt : ?? Tra poco con @inail_gov @MinLavoro si parla delle prospettive della sicurezza dei lavoratori ai tempi del lavoro… - OlivettiOnline : RT @timbusiness: #smartworking: grazie alla #digitalizzazione il lavoro agile nelle #PA sembra funzionare efficacemente, anche se in modo n… - timbusiness : #smartworking: grazie alla #digitalizzazione il lavoro agile nelle #PA sembra funzionare efficacemente, anche se in… - salutegreen24 : (Adnkronos) - 'Il banco di scuola che vorrei' è un tavolino appoggiato all’albero per un ufficio verde, portatile c… -