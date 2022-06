Il Bordeaux è fallito, ripartirà dalla National 1 (Di martedì 14 giugno 2022) Una brutta giornata per il calcio francese. Il Bordeaux è fallito a causa delle difficoltà finanziarie. Ora il club dovrà ripartire dalla National 1, ovvero l’equivalente della nostra Lega Pro. Una fine ingloriosa per uno dei club che ha fatto la storia del calcio francese. Il Bordeaux è fallito per problemi finanziari? Purtroppo sì, una delle più gloriose squadre di Francia è retrocessa per problemi finanziari. Una situazione che si trascinava dietro già da diverso tempo.Durante la stagione la squadra ha sempre navigato nelle parti basse della classifica, senza mai dare la sensazione di potersi rilanciare. Così è arrivata la retrocessione in Ligue 2 dopo trent’anni di permanenza in massima serie. A niente era servito il ricorso, con la squadra costretta a disputare la Serie B ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 14 giugno 2022) Una brutta giornata per il calcio francese. Ila causa delle difficoltà finanziarie. Ora il club dovrà ripartire1, ovvero l’equivalente della nostra Lega Pro. Una fine ingloriosa per uno dei club che ha fatto la storia del calcio francese. Ilper problemi finanziari? Purtroppo sì, una delle più gloriose squadre di Francia è retrocessa per problemi finanziari. Una situazione che si trascinava dietro già da diverso tempo.Durante la stagione la squadra ha sempre navigato nelle parti basse della classifica, senza mai dare la sensazione di potersi rilanciare. Così è arrivata la retrocessione in Ligue 2 dopo trent’anni di permanenza in massima serie. A niente era servito il ricorso, con la squadra costretta a disputare la Serie B ...

Pubblicità

robert477455892 : RT @supersonico1986: Il Bordeaux ha avuto un tracollo finanziario ed è stato dichiarato fallito dalla Federazione francese. In Italia una c… - AndreaEttori : Il #Bordeaux è fallito e ripartirà dalla serie C francese. Una grande di Francia che nelle ultime stagioni ha vissu… - bagharo : RT @supersonico1986: Il Bordeaux ha avuto un tracollo finanziario ed è stato dichiarato fallito dalla Federazione francese. In Italia una c… - ferrante_pie : RT @la_rossonera: ?? ULTIM’ORA ?? Il Bordeaux è fallito per problemi finanziari: ripartirà dalla National1. - yassine01937035 : RT @la_rossonera: ?? ULTIM’ORA ?? Il Bordeaux è fallito per problemi finanziari: ripartirà dalla National1. -