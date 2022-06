Finali Nba | Golden State batte Boston in gara-5 e si porta a una vittoria dal titolo

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 14 giugno 2022) San Francisco, 14 giu. -(Adnkronos) - IWarriors battono 104-94 iCeltics in-5 delleNba e sino in vantaggio per 3-2 e quindi a una sola partita dal quartodella loro storia. La squadra californiana si impone nonostante uno Stephen Curry ben marcato e spuntato dalla lunga distanza (0/9 da tre). Per una volta la copertina della partita in casa Warriors spetta a Andrew Wiggins: l'ex T-Wolves segna 16 punti nel solo primo tempo (record in carriera ai playoff in metà partita), chiudendo a quota 26 con 12/23 al tiro, mancando sempre il bersaglio dalla lunga distanza ma raccogliendo 13 rimbalzi, con un paio d'assist e palle rubate a referto. Sono suoi i canestri che nel finaleno gli Warriors a un passo dal ...