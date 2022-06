Elena Del Pozzo è morta: l’ha uccisa la madre. Non c’era nessun rapimento (Di martedì 14 giugno 2022) Ne avevamo parlato solamente qualche ora fa, dopo la tremenda notizie del suo rapimento a seguito di un blitz avvenuto nel pomeriggio di ieri, 13 giugno, davanti ad un asilo nel catanese. Ora, arriva la tragedia: è stato ritrovato il cadavere della piccola Elena dopo lunghissime ore di panico, apprensione e paura. Avrebbe compiuto 5 anni nel prossimo mese di luglio, ed ora è morta senza che se ne conoscano neppure le cause. Sarebbe stata la madre stessa a indicare agli investigatori il luogo in cui giaceva il corpo della piccola. Poi, infine, dopo un interrogatorio stringente e serrato, è arrivata anche la sua confessione. Trovata morta dalla madre la piccola Elena Troppe domande erano rimaste senza risposta, una tra tutte: cos’è successo? perché l’avevano rapita? Per ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 14 giugno 2022) Ne avevamo parlato solamente qualche ora fa, dopo la tremenda notizie del suoa seguito di un blitz avvenuto nel pomeriggio di ieri, 13 giugno, davanti ad un asilo nel catanese. Ora, arriva la tragedia: è stato ritrovato il cadavere della piccoladopo lunghissime ore di panico, apprensione e paura. Avrebbe compiuto 5 anni nel prossimo mese di luglio, ed ora èsenza che se ne conoscano neppure le cause. Sarebbe stata lastessa a indicare agli investigatori il luogo in cui giaceva il corpo della piccola. Poi, infine, dopo un interrogatorio stringente e serrato, è arrivata anche la sua confessione. Trovatadallala piccolaTroppe domande erano rimaste senza risposta, una tra tutte: cos’è successo? perché l’avevano rapita? Per ...

