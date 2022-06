Effetto pandemia sulla carenza di sangue | Dati allarmanti

Pubblicità

cinziacaporale : RT @ANSA_Salute: Una ricerca realizzata da @Ambrosetti_ e del Centro Interdipartimentale per l'Etica e l'Integrità nella Ricerca del @CNRso… - Marilenapas : RT @Agenzia_Ansa: DIRETTA | Italiani e vaccini, un'indagine fa luce sull'effetto pandemia #ANSA - Agenzia_Ansa : DIRETTA | Italiani e vaccini, un'indagine fa luce sull'effetto pandemia #ANSA - serenel14278447 : Italiani e vaccini, un'indagine fa luce sull' effetto pandemia'Non è solo un restauro', la storia di una chiesa rit… - fisco24_info : Effetto pandemia sulla carenza di sangue, allarme Croce rossa. Oggi la giornata mondiale del donatore: Le regioni c… -

Il Sole 24 ORE

Con questa prima acquisizione, Digital360 entra in un mercato, quello spagnolo, in forte crescita (anche per l'catalizzatore dellae dei fondi pubblici dedicati alla trasformazione ...Manca il sangue in Italia, la carenza perdello strascico pandemico si fa sentire e le regioni che sono piu' forti nella raccolta ora non riescono a compensare. E l'estate acuisce il problema. La Croce Rossa Italiana rivolge un ... Effetto pandemia sulla carenza di sangue, allarme Croce rossa. Oggi la giornata mondiale del ... Manca il sangue in Italia, la carenza per effetto dello strascico pandemico si fa sentire e le regioni che sono piu' forti nella raccolta ora non riescono a compensare. E l'estate acuisce il problema.Più di 1 azienda su 5, ha sostenuto nel 2021 costi per acquisto di energia elettrica per un valore di tre volte superiore rispetto all’anno precedente. Questi alcuni risultati dell’impatto indiretto d ...