È scomparso Giovanni Tamburello, noto fabbro di Monreale (Di martedì 14 giugno 2022) È scomparso ieri sera Giovanni Tamburello, noto fabbro Monrealese. L'uomo era molto noto in paese. Per diversi decenni è entrato nelle case di tanti Monrealesi installando infissi, ringhiere, porte, zanzariere, scale in ferro. Aveva il laboratorio in Via del Monte 2. Tamburello è deceduto all'età di 77 anni. Aveva una serie di patologie, e le condizioni di salute si sono aggravate negli ultimi giorni. Lascia i figli Donatella, Piero, Toni, e la moglie Anna. I funerali verranno officiati domani presso la chiesa di San Castrense, alle ore 10,00. Da parte di tutta la redazione di Filo Diretto le condoglianze alla famiglia.

