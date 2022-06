Domani sciopero, niente buoni pasto in bar e supermercati (Di martedì 14 giugno 2022) Confermato lo 'sciopero' dei buoni pasto per Domani 15 giugno, quando non verranno accettati nei bar, ristoranti, alimentari, supermercati e ipermercati aderenti alle principali associazioni di ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 14 giugno 2022) Confermato lo '' deiper15 giugno, quando non verranno accettati nei bar, ristoranti, alimentari,e ipermercati aderenti alle principali associazioni di ...

Pubblicità

borghi_claudio : Che meraviglia... invece di stare a Como, per arrivare in Sicilia domani causa sciopero un bel volo all'alba... ne… - GiaPettinelli : Domani sciopero, niente buoni pasto in bar e supermercati - fisco24_info : Domani sciopero, niente buoni pasto in bar e supermercati: Federdistribuzione, azione drastica ma necessaria - torinoggi : Domani a Torino sciopero dei buoni pasto. I ristoranti: 'Lavoriamo in perdita' - infoiteconomia : Domani sciopero dei buoni pasto: in 10mila piacentini non potranno utilizzarli -