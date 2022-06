Bonus videogiochi: cos’è, come funziona e a chi spetta (Di martedì 14 giugno 2022) Bonus videogiochi L’agenzia delle entrate strizza l’occhio con questo nuovo incentivo: cos’è, come funziona e a chi spetta Le aziende del gaming possono sorridere. L’agenzia delle entrate ha deciso di agevolare anche questo settore con il Bonus videogiochi. Tali società, infatti, potranno, grazie al nuovo Bonus, avere in aiuto concreto. Nuovo Bonus videogiochi disposto dall’agenzia delle entrate (Fonte: Pexels)L’agenzia delle entrate, infatti, pochi giorni fa ha pubblicato un documento che spiega il funzionamento del codice tributo alle aziende di gaming, le quali potranno inserirlo all’interno del dell’F24. Tale documento dispone l’aggiornamento di una legge in ... Leggi su vesuvius (Di martedì 14 giugno 2022)L’agenzia delle entrate strizza l’occhio con questo nuovo incentivo:e a chiLe aziende del gaming possono sorridere. L’agenzia delle entrate ha deciso di agevolare anche questo settore con il. Tali società, infatti, potranno, grazie al nuovo, avere in aiuto concreto. Nuovodisposto dall’agenzia delle entrate (Fonte: Pexels)L’agenzia delle entrate, infatti, pochi giorni fa ha pubblicato un documento che spiega ilmento del codice tributo alle aziende di gaming, le quali potranno inserirlo all’interno del dell’F24. Tale documento dispone l’aggiornamento di una legge in ...

BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: #Bonus videogiochi, come funziona il credito d’imposta per le aziende - Eib63 : #BONUS videogiochi bonus centri estivi …perché buttare i soldi così ? Perché non si riescono a fare riforme serie e… - SkyTG24 : #Bonus videogiochi, come funziona il credito d’imposta per le aziende - puntotweet : Bonus Videogiochi: cos’è e come funziona - GGalaxyit : Bonus videogiochi, ecco chi ne potrà usufruire, scritto da Haise. videogames -