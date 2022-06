Bimba in crisi respiratoria. Polizia facilita arrivo ambulanza e la scorta in ospedale (Di martedì 14 giugno 2022) “Loro sono Antonio e Francesco, due poliziotti della Stradale di Taranto che, a Laterza sono stati fermati per strada da una donna che chiedeva aiuto per la sua nipotina in preda ad una grave crisi respiratoria.Raggiunta l’abitazione e resisi conto che la situazione era più grave del previsto, gli agenti si sono prodigati nell’agevolare l’arrivo dell’ambulanza sul posto non facilmente raggiungibile e, dopo le prime tempestive cure del personale sanitario, hanno scortato la piccola fino all’ospedale di Castellaneta.Ecco il loro sorriso nell’abbracciare la piccola, ormai fuori pericolo”. Lo ha reso pubblico la Questura di Taranto sui propri canali social first appeared on Tarantini Time Quotidiano. Leggi su tarantinitime (Di martedì 14 giugno 2022) “Loro sono Antonio e Francesco, due poliziotti della Stradale di Taranto che, a Laterza sono stati fermati per strada da una donna che chiedeva aiuto per la sua nipotina in preda ad una grave.Raggiunta l’abitazione e resisi conto che la situazione era più grave del previsto, gli agenti si sono prodigati nell’agevolare l’dell’sul posto non facilmente raggiungibile e, dopo le prime tempestive cure del personale sanitario, hannoto la piccola fino all’di Castellaneta.Ecco il loro sorriso nell’abbracciare la piccola, ormai fuori pericolo”. Lo ha reso pubblico la Questura di Taranto sui propri canali social first appeared on Tarantini Time Quotidiano.

