Avraham Yehoshua | addio a uno dei tenori della cultura ebraica

(Di martedì 14 giugno 2022)B., uno dei romanzieri più venerati e prolifici di Israele e un accanito sostenitore dei diritti dei palestinesi, ci ha lasciato. Con Amos Oz e David Grossman era parte di quel trio di “, quella pattugliapace che non aveva paura di prendere posizioni scomode, come quelle sulla pace e la convivenza con i palestinesi sotto occupazione militare da oltre 50 anni. Amos Oz ci ha già lasciato da qualche tempo. In sintonia con loro nei suoi libri e sulle pagine dei quotidiani israeliani, ha sostenuto con forza una divisione tra israeliani e palestinesi, una soluzione del conflitto a due Stati, come previsto dagli Accordi di Oslo dei quali Usa e Ue sarebbero i garanti. Uomo schietto, che dopo aver sostenuto la soluzione dei ...

B.era nato a Gerusalemme nel 1936, come cinque generazioni della famiglia, e al liceo due ragazze gli avevano dato quel soprannome, rimasto con lui fino alle copertine dei libri. Per una vita aveva sostenuto i «due Stati», poi la disillusione e l'ammissione «che il lavoro per un accordo non è più realizzabile»