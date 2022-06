A Pozzuoli si va al ballottaggio | Ismeno e Manzoni sul ring

Pubblicità

infoitinterno : Comunali 2022, i risultati a Napoli: plebiscito a Ischia e Portici, solo Pozzuoli al ballottaggio - infoitinterno : Elezioni Comunali, in Campania solo Pozzuoli e Capua al ballottaggio - CronacaFlegrea : Pozzuoli al ballottaggio, i possibili Consigli Comunali con Ismeno o Manzoni sindaco - TuttoQuaNews : RT @mattinodinapoli: Comunali 2022, Pozzuoli: Manzoni e Ismeno al ballottaggio - TgrRai : RT @TgrRaiCampania: Pozzuoli e Capua al ballottaggio, a Portici Cuomo supera l'81% dei consensi -

Sarà(Napoli) tra Paolo Ismeno e Luigi Manzoni, entrambi espressione del centrosinistra che ha governato per dieci anni con Vincenzo Figliolia (al secondo mandato consecutivo, ...Dodici quelli con oltre 15mila abitanti per i quali è previsto un eventuale turno di. Ma in provincia di Napoli solo i cittadini di(tra le città che sono andate al voto per le ...Le elezioni nei 13 Comuni della provincia di Napoli vanno in archivio senza troppi scossoni e, soprattutto, senza la necessità di andare al ballottaggio, eccezion fatta per Pozzuoli. Sul piano ...Almeno in Campania, il Pd tiene mentre i 5 Stelle franano. Il test elettorale dell'alleanza Pd-5 Stelle, premiata un anno fa con l'elezione del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, si conferma a Nola, ...