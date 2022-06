Weekend “ricco” per l’Accademia Antonio Furno: doppietta per la Pasquino (Di lunedì 13 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – E’ stato un Weekend ricco di soddisfazioni quello appena trascorso per l’Accademia Olimpica Beneventana di Scherma Maestro Antonio Furno. Nel campionato italiano paralimpico di scherma svoltosi a Macerata, Rossana Pasquino si conferma campionessa italiana sia di spada che di sciabola. Un doppio titolo per la schermitrice beneventana a dimostrazione del suo grande talento e che la corona come protagonista assoluta della scherma paralimpica nazionale. Nello stesso torneo ottimo risultato per lo spadista dell’Accademia Luigi Fioretti, che guidato dai Maestri Francesca Boscarelli e Dino Meglio, ha disputato delle buone gare concludendo il suo percorso agli ottavi di finale. In campo giovanile doppio appuntamento lo scorso fine ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 13 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – E’ stato undi soddisfazioni quello appena trascorso perOlimpica Beneventana di Scherma Maestro. Nel campionato italiano paralimpico di scherma svoltosi a Macerata, Rossanasi conferma campionessa italiana sia di spada che di sciabola. Un doppio titolo per la schermitrice beneventana a dimostrazione del suo grande talento e che la corona come protagonista assoluta della scherma paralimpica nazionale. Nello stesso torneo ottimo risultato per lo spadista delLuigi Fioretti, che guidato dai Maestri Francesca Boscarelli e Dino Meglio, ha disputato delle buone gare concludendo il suo percorso agli ottavi di finale. In campo giovanile doppio appuntamento lo scorso fine ...

