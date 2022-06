“Una tragedia”. La scure di Putin miete un'altra vittima: il licenziamento eccellente (Di lunedì 13 giugno 2022) Cade un'altra testa ai vertici della Russia: la ex procuratrice della Crimea Natalya Poklonskaya - che nel 2014 aveva promosso con forza l'annessione alla Russia - è stata «sollevata» dall'incarico di vicedirettore dell'Agenzia federale per gli Affari della Comunità degli Stati indipendenti, i connazionali all'estero e la cooperazione umanitaria internazionale. Come riportano le agenzie russe, il suo allontanamento è stato firmato con un decreto dal presidente Vladimir Putin. Poklonskaya - ucraina naturalizzata russa e che ha detto di avere già un altro incarico - era stata eletta nel 2016 in Parlamento con il partito di governo Russia Unita. In un'intervista, poche settimane dopo l'invasione russa dell'Ucraina, aveva parlato di «tragedia» per entrambi i Paesi in guerra e non ha mai fatto propria la retorica bellicista ... Leggi su iltempo (Di lunedì 13 giugno 2022) Cade un'testa ai vertici della Russia: la ex procuratrice della Crimea Natalya Poklonskaya - che nel 2014 aveva promosso con forza l'annessione alla Russia - è stata «sollevata» dall'incarico di vicedirettore dell'Agenzia federale per gli Affari della Comunità degli Stati indipendenti, i connazionali all'estero e la cooperazione umanitaria internazionale. Come riportano le agenzie russe, il suo allontanamento è stato firmato con un decreto dal presidente Vladimir. Poklonskaya - ucraina naturalizzata russa e che ha detto di avere già un altro incarico - era stata eletta nel 2016 in Parlamento con il partito di governo Russia Unita. In un'intervista, poche settimane dopo l'invasione russa dell'Ucraina, aveva parlato di «» per entrambi i Paesi in guerra e non ha mai fatto propria la retorica bellicista ...

